Star Wars Day 2025: eventi e significato del 4 maggio, la giornata dedicata alla saga di George Lucas

Il 4 maggio è lo Star Wars Day, la giornata in cui milioni di fan celebrano in tutto il mondo l’universo creato da George Lucas nel 1977. La scelta della data nasce da un gioco di parole in inglese: il celebre saluto “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”) suona molto simile a “May the Fourth”, ovvero 4 maggio. Da qui lo slogan diventato iconico: “May the Fourth be with you”.

Quest’anno la giornata arriva a poche settimane dalla Star Wars Celebration 2025, che ha riunito migliaia di appassionati a Tokyo dal 18 al 20 aprile. In Italia, numerosi eventi sono stati organizzati per omaggiare la saga. A Lucca, grazie al Comune e a Lucca Crea, si festeggia in stile Lucca Comics & Games: dalle 10 del mattino piazza del Giglio ospita un’area tematica con un X-Wing, sfilate di personaggi, lezioni della scuola Padawan e, alle 20, una foto di gruppo con le spade laser davanti al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Le musiche della saga, composte da John Williams, saranno eseguite dal vivo dal Conservatorio “L. Boccherini”.

A Milano, l’associazione Linea Cinetica e la community Star Wars Libri & Comics celebrano allo WOW Spazio Fumetto con autori internazionali, giochi, attività benefiche e incontri aperti al pubblico, in collaborazione con l’UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Anche a Napoli, in occasione del Comicon, la galassia di Star Wars è protagonista con lo Star Wars Cosplay Challenge, parate nell’area Neverland, incontri con disegnatori e panel dedicati a personaggi, storie e curiosità della saga.

Star Wars Day - Funko per festeggia le celebrazioni del 4 maggio

EA e Lucasfilm Games annunciano Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company è un gioco di tattica a turni ambientato nelle Guerre dei CloniStar Wars Zero Company | Trailer di annuncio ufficiale- https://www.

Ryan Gosling protagonista di Star Wars: Starfighter, al cinema dal 2027

Ryan Gosling sarà il protagonista di Star Wars: Starfighter, il nuovo film dell’universo creato da George Lucas, in arrivo nelle sale il 28 maggio 2027.