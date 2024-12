Incidente sulla provinciale Foggia-San Severo: auto contro albero, due morti

Nella tarda serata di domenica, sulla strada provinciale che collega Foggia a San Severo, un grave incidente ha causato la morte di due persone. Una Mercedes, con a bordo le vittime, è uscita autonomamente di strada, schiantandosi contro un albero. Le vittime sono un cittadino marocchino di 46 anni e un'altra persona, presumibilmente suo connazionale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

