Florida, prof arrestata dopo aver costretto un 12enne a schiaffeggiare un compagno in classe

Una docente di una scuola media in Florida è stata arrestata dopo aver costretto un alunno di 12 anni a schiaffeggiare un compagno che parlava durante la lezione. Il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, facendo partire la denuncia.

Una professoressa di scuola media della Florida è stata arrestata con l’accusa di abuso su minori dopo un episodio avvenuto durante una lezione in una classe di sesta elementare. La donna, Judith Clark, 64 anni, insegnava alla Electa Lee Magnet Middle School di Bradenton.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori della contea di Manatee, l’episodio risale al 13 maggio. L’insegnante avrebbe richiamato più volte uno studente che continuava a parlare con i compagni durante la lezione, senza però riuscire a fermarlo.

A quel punto, davanti all’intera classe, avrebbe chiesto chi fosse disposto a dare uno schiaffo al ragazzo. Nessuno degli studenti avrebbe reagito. Poco dopo, quando il dodicenne aveva ripreso a chiacchierare, la docente avrebbe ripetuto la richiesta.

Stando alle accuse, l’insegnante avrebbe poi ordinato a due alunni di abbassare le veneziane dell’aula e avrebbe indicato a un altro studente di colpire il compagno. Il ragazzo eseguì l’ordine con uno schiaffo leggero sul viso.

Agli agenti intervenuti successivamente, il dodicenne avrebbe spiegato di aver agito perché spaventato dalle possibili conseguenze di un rifiuto davanti alla docente e alla classe.

Il giovane ha raccontato quanto accaduto ai genitori una volta tornato a casa. La famiglia ha quindi presentato denuncia alle autorità locali, facendo partire l’indagine.

Dopo gli accertamenti, Judith Clark è stata arrestata il 19 maggio e successivamente rimessa in libertà dopo il pagamento di una cauzione da 7.500 dollari. Le autorità le hanno imposto il divieto di contatto con la presunta vittima e con qualsiasi minore di 18 anni.