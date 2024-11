Roma, 12enne accoltella compagno di classe: Hai fatto la spia

Questa mattina, in una scuola media di Santa Maria delle Mole, frazione di Marino alle porte di Roma, una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nel cortile dell'istituto. L'aggressione è avvenuta intorno alle 8:00, poco prima dell'inizio delle lezioni. La giovane ha estratto un coltello da cucina dallo zaino e ha colpito il coetaneo al dorso della mano e al petto, provocando ferite superficiali.

I docenti e il dirigente scolastico sono intervenuti immediatamente, allertando il 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo l'aggressione, la 12enne è fuggita, ma successivamente ha chiamato il 112, indicando la propria posizione. I Carabinieri l'hanno raggiunta e, in presenza dei genitori, l'hanno trovata in lacrime. Secondo la ricostruzione fornita dalla ragazza, il compagno l'aveva accusata di aver copiato durante un compito, motivo per cui lei lo ha aggredito, ritenendolo una "spia".

L'autorità giudiziaria minorile è stata informata dell'accaduto. Data l'età della ragazza, non imputabile penalmente, è stata affidata ai genitori.