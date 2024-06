Coppia della Virginia arrestata per aver costretto i figli adottivi a vivere in condizioni disumane

Un caso sconvolgente di abuso infantile è emerso a Sissonville, West Virginia, dove una coppia è stata arrestata per aver costretto i loro figli adottivi a vivere in condizioni disumane. Donald Ray Lantz, 63 anni, e Jeanne Kay Whitefeather, 61 anni, sono stati accusati di negligenza grave dopo che le autorità hanno trovato tre bambini rinchiusi in un capannone senza servizi essenziali.

Le autorità sono intervenute nella residenza della coppia in seguito a una chiamata di controllo del benessere dei bambini. All'arrivo, i deputati dello sceriffo della contea di Kanawha hanno scoperto due ragazzi, un maschio di 14 anni e una femmina di 16 anni, chiusi in una stanza di 20 x 14 piedi all'interno di un capannone. La stanza non aveva finestre, il pavimento era di cemento e le pareti di compensato, senza letti né impianti idraulici. Gli unici arredi presenti erano un tavolo, una sedia e un bagno chimico su un telo di plastica nera. I bambini non avevano accesso all'acqua corrente né a servizi igienici funzionanti e presentavano evidenti segni di malnutrizione e scarsa igiene.

Una telecamera era installata nella stanza, il che ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulle condizioni di sorveglianza e controllo a cui erano sottoposti i bambini. Gli investigatori hanno anche trovato un terzo bambino, più piccolo, chiuso in un soppalco all'interno della casa principale, a circa 15 piedi di altezza, in condizioni pericolose e piangente.

Secondo le testimonianze raccolte, i bambini erano costretti a lavorare all'esterno della casa, portando secchi d'acqua su e giù per la proprietà per nutrire e abbeverare gli animali della famiglia, che includevano anche specie esotiche come i wallaby. I vicini, preoccupati per la situazione, avevano già segnalato il caso ai servizi di protezione dell'infanzia, ma senza risultati concreti fino all'intervento delle forze dell'ordine.

Quando le autorità sono arrivate, non c'erano adulti presenti nella proprietà. Tuttavia, Lantz è arrivato poco dopo le 20:30 e Whitefeather circa un'ora dopo. Entrambi sono stati immediatamente arrestati con l'accusa di negligenza grave nei confronti dei minori, con una cauzione fissata a 200.000 dollari ciascuno.

Durante l'interrogatorio, Whitefeather ha ammesso di aver lasciato i bambini nel capannone, dichiarando che "a loro piace". I bambini sono stati immediatamente presi in custodia dai servizi di protezione dell'infanzia.

La comunità locale è rimasta scioccata e turbata dalla scoperta, descrivendo la famiglia come "strana" e notando che la situazione era diventata sospetta già dopo pochi mesi dall'arrivo della coppia nella zona. I vicini hanno espresso preoccupazione per il benessere dei bambini e hanno accolto con sollievo l'intervento delle autorità.