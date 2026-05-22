Garlasco, i pm chiedono ad Amazon gli acquisti di Andrea Sempio per ricostruirne il profilo

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La Procura di Pavia ha chiesto ad Amazon gli acquisti di Andrea Sempio per approfondire il suo profilo personale nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. La società ha però trasmesso solo dati parziali per motivi di privacy.

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La Procura di Pavia ha acquisito anche i dati legati all’account Amazon di Andrea Sempio nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007. I pubblici ministeri Giuliana Rizza e Stefano Civardi hanno incaricato il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano di raccogliere elementi utili a definire il profilo personale dell’indagato. Tra le informazioni richieste figurano tutti gli indirizzi di consegna utilizzati nel tempo, i metodi di pagamento registrati e l’elenco completo degli acquisti effettuati attraverso l’account, con indicazione dei prodotti comprati, dei recapiti usati per la spedizione e delle modalità di pagamento associate. Gli investigatori hanno chiesto anche dati relativi ai contenuti consultati tramite i servizi Prime, compresi film, libri e musica visualizzati o acquistati nel corso degli anni. Dalla documentazione allegata agli atti dell’inchiesta emerge che Amazon, dopo diversi contatti e solleciti, ha trasmesso soltanto una parte delle informazioni richieste. Lo scorso luglio la società avrebbe infatti inviato dati incompleti, spiegando di considerare particolarmente delicati gli elementi collegati alle preferenze personali degli utenti. Secondo quanto riportato dai carabinieri, Amazon non avrebbe fornito i titoli specifici dei libri acquistati, limitandosi a indicare i generi letterari consultati insieme ai dati relativi ai pagamenti e alle spedizioni. L’azienda avrebbe inoltre precisato la necessità di un ordine di esibizione per poter consegnare integralmente tutto il materiale richiesto dagli inquirenti.

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