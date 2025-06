Roland Garros 2025, Alcaraz show: punto spettacolare annullato per correttezza

Al Roland Garros 2025, Carlos Alcaraz non smette di stupire, esibendo un talento straordinario e un'incredibile sportività. In un momento da incorniciare, lo spagnolo ha annullato un punto spettacolare durante gli ottavi di finale contro Ben Shelton, dimostrando che il fair play è sempre al primo posto nel tennis. Scopri di più su questo emozionante match!

Carlos Alcaraz si conferma protagonista al Roland Garros 2025, non solo per il suo talento ma anche per lo spirito sportivo. Durante il match degli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton, lo spagnolo campione in carica ha realizzato un punto eccezionale, poi annullato volontariamente per correttezza.

L’episodio è avvenuto all’inizio del secondo set. Sul punteggio di 30-30 nel primo game, Alcaraz è salito a rete per rispondere a un passante di dritto potentissimo di Shelton. Con un gesto tecnico quasi impossibile, è riuscito a chiudere con una volee di rovescio vincente, mandando il pubblico in visibilio e lasciando l’avversario senza parole.

Pochi secondi dopo, però, il tennista murciano si è rivolto al giudice di sedia per ammettere spontaneamente un’irregolarità: “Ho lanciato la racchetta”, ha dichiarato, spiegando che il colpo vincente non era conforme al regolamento. Il punto è stato quindi assegnato a Shelton, che ha così ottenuto la prima di sei palle break.

Nonostante l’autosanzione, Alcaraz ha mantenuto il controllo del gioco, riuscendo a conquistare il game e poi l’intero incontro con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-3, 4-6, 6-4 in 3 ore e 19 minuti.

Un gesto che sottolinea non solo la grandezza tecnica di Alcaraz, ma anche il suo profondo rispetto per il gioco e per gli avversari.