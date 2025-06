Musetti show al Roland Garros: Video Hoffman in tribuna applaude e dice Wow

Tra gli applausi scroscianti e gli sguardi stupiti, Dustin Hoffman ha commentato incredulo: Wow. La passione e il talento di Musetti stanno scrivendo una pagina indimenticabile di questo Roland Garros, e l’attenzione di star come lui conferma che il tennis italiano sta vivendo un momento di pura magia. La gara è ancora aperta, e l’emozione cresce ad ogni punto.

Lorenzo Musetti ha regalato spettacolo nella semifinale del Roland Garros 2025, conquistando pubblico e telecamere, compresa una presenza d’eccezione sugli spalti: Dustin Hoffman. L’attore statunitense, presente oggi, venerdì 6 giugno, sulle tribune del Philippe-Chatrier, ha seguito da vicino il primo set contro Carlos Alcaraz, vinto dall’azzurro con un brillante 6-4.

Durante uno degli scambi più intensi del match, Musetti ha chiuso il punto con un dritto incrociato strettissimo, che ha scatenato la reazione immediata del pubblico. Inquadrato dalle telecamere di Eurosport, Hoffman si è lasciato andare a un applauso spontaneo, accompagnato da un sorriso e un commento semplice ma eloquente: “Wow”.

Il gesto dell’attore è stato ripreso in diretta e ha fatto subito il giro dei social, diventando virale su X (ex Twitter). Per molti tifosi, la reazione di Hoffman sintetizza perfettamente l’entusiasmo suscitato dalla prestazione del giovane talento italiano, protagonista di un match di altissimo livello contro uno dei favoriti del torneo.