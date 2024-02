Giorgia Meloni: rilanciamo la collaborazione Italia-Giappone

Premier Meloni alla ricerca di partnership più solide e orientate al futuro, puntando su tecnologia e ricerca congiunta.





In un'intervista al quotidiano Yomiuri Shimbun a Tokyo, la premier Giorgia Meloni ha delineato una visione ambiziosa per il futuro della collaborazione tra Italia e Giappone. "La nostra partnership si sta espandendo su molteplici fronti e il mio impegno per i prossimi anni è quello di sostenere questo importante rilancio," ha dichiarato.

Meloni ha evidenziato l'importanza di istituire un meccanismo strutturato di consultazione politica e di sicurezza, oltre al potenziamento dei partenariati industriali, soprattutto nei settori ad alta tecnologia. Ha sottolineato inoltre l'importanza di progetti congiunti di ricerca scientifica, evidenziando la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra i due paesi.

Una Nuova Era di Collaborazione: Meloni a Tokyo per Rinforzare i Legami Italia-Giappone

Nell'incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, Meloni ha espresso la volontà di portare avanti un approfondito scambio di opinioni, soprattutto ora che l'Italia ha assunto la presidenza del G7, continuando il lavoro avviato dal Giappone nel 2023.

Rispondendo a una domanda sull'addio alla Via della Seta, Meloni ha chiarito che la decisione di non prorogare l'accordo è stata presa considerando il cambiamento del contesto internazionale. Ha sottolineato che il Memorandum sulla Belt and Road Initiative, firmato da un governo precedente, non ha prodotto i risultati sperati. Tuttavia, ha assicurato che l'Italia intende riorientare la collaborazione con la Cina verso strumenti più specifici, in modo da favorire risultati economici migliori per entrambi i paesi, senza l'ampia condivisione strategica che comporta l'appartenenza alla Belt and Road Initiative.