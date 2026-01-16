Meloni sorpresa in Giappone: Takaichi le canta tanti auguri

Un compleanno diplomatico a Tokyo si trasforma in un momento informale e simbolico: torta, candeline e una canzone in italiano per Giorgia Meloni, accolta con affetto dalla premier giapponese Sanae Takaichi.

La visita istituzionale in Giappone ha regalato a Giorgia Meloni un fuori programma inatteso. Nel corso dell’incontro con la sua omologa nipponica, la premier italiana è stata festeggiata per i 49 anni compiuti giovedì 15 gennaio, davanti a una torta con candeline preparata dallo staff giapponese.

Il momento più sorprendente è arrivato subito dopo: Sanae Takaichi, affiancata dai collaboratori, ha intonato “tanti auguri a te” in perfetto italiano. La scena ha scatenato sorrisi, risate e una reazione visibilmente emozionata della presidente del Consiglio.

Nei saluti finali, Meloni ha ringraziato con parole cariche di complicità, assicurando sostegno reciproco per le sfide future. Dal finestrino dell’auto, prima di lasciare l’incontro, ha poi scherzato in italiano con Takaichi, suggellando il clima informale nato durante la visita a Tokyo.