Spotify lancia Reserved, biglietti dei concerti in anticipo per i fan più fedeli

Spotify testa Reserved negli Stati Uniti per offrire ai fan più attivi un accesso anticipato ai concerti. Il sistema analizzerà ascolti, condivisioni e attività degli utenti Premium per selezionare i superfans.

Spotify sta sperimentando una nuova funzione dedicata agli utenti che seguono con maggiore continuità i propri artisti preferiti. Il servizio si chiama Reserved ed è stato annunciato durante l’Investor Day della piattaforma. La fase di test riguarda per ora soltanto gli Stati Uniti e un numero limitato di artisti impegnati nei tour estivi.

L’obiettivo della novità è offrire una corsia prioritaria nell’acquisto dei biglietti per gli eventi più richiesti, un problema che negli ultimi anni ha creato difficoltà a molti fan a causa della forte domanda e delle vendite esaurite in pochi minuti.

Per stabilire quali utenti potranno accedere all’iniziativa, Spotify analizzerà diversi parametri legati all’attività sull’app. Tra questi ci saranno il numero di ascolti dedicati a uno specifico artista, la frequenza con cui vengono condivisi i brani e l’utilizzo generale del profilo. Si tratta di dati che la piattaforma utilizza già per funzioni come Spotify Wrapped.

La società ha spiegato che verranno presi in considerazione soprattutto i comportamenti degli account Premium, anche per limitare eventuali utilizzi automatici o attività sospette legate ai bot.

Quando il sistema individuerà un “superfan”, l’utente riceverà una comunicazione tramite email e una notifica direttamente nell’app. Da quel momento si aprirà una finestra temporanea di circa 24 ore durante la quale sarà possibile acquistare fino a due biglietti attraverso piattaforme autorizzate di ticketing.

Non tutti gli ascoltatori più attivi avranno automaticamente accesso ai biglietti riservati. Spotify valuterà anche la posizione geografica degli utenti e la presenza di concerti nelle città vicine. Per questo motivo l’azienda suggerisce di mantenere aggiornata l’applicazione e di lasciare attiva la geolocalizzazione.

La piattaforma punta a estendere il progetto anche ad altri mercati internazionali nei prossimi mesi. Tra i Paesi che potrebbero essere coinvolti in futuro c’è anche l’Italia, considerata una delle aree europee con la crescita più rapida per Spotify.

Durante l’evento dedicato agli investitori è stata annunciata anche un’altra novità destinata agli artisti. Chi aderirà al programma potrà ricevere una quota dei ricavi derivanti da cover e remix realizzati con strumenti di intelligenza artificiale. Spotify non ha ancora comunicato quando questa funzione arriverà nell’app né in quali mercati sarà disponibile.

La nuova opzione collegata ai contenuti AI sarà riservata agli utenti Spotify Premium e richiederà un pagamento separato rispetto al normale abbonamento mensile.