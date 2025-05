Tananai lancia il tour estivo 2025: nuova musica, concerti nei festival e un legame più forte con il pubblico

Tananai annuncia il tour estivo 2025, “Calmocobra Live – Estate 2025”, con concerti nei principali festival italiani dal 19 giugno. Un’estate all’insegna di musica nuova e energia, per rafforzare il suo legame con il pubblico e vivere momenti indimenticabili sui palchi italiani.

Tananai si prepara a vivere un’estate 2025 ricca di concerti e novità musicali. L’artista torna sui palchi con il “Calmocobra Live – Estate 2025”, una serie di appuntamenti che toccheranno i principali festival italiani. Il debutto è fissato per il 19 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, dove presenterà anche una nuova canzone estiva, senza featuring, in uscita poco prima del tour.

Un viaggio live tra musica inedita e ritorno al contatto umano

Dopo il successo del suo primo tour europeo, Tananai è pronto a ripartire con nuove tappe: Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, e nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Il percorso si concluderà il 13 settembre a Caserta con un evento speciale alla Reggia, Patrimonio Unesco, per il festival “Un’Estate da Belvedere”.

L’esperienza all’estero ha rafforzato il suo legame con il pubblico: «Nei concerti più intimi riesco a vedere i volti delle persone, a coglierne le emozioni. Questo mi dà energia», racconta. Per l’artista, il contatto visivo durante le performance è diventato essenziale: «Canto meglio quando smetto di pensare a me stesso e mi concentro su chi ho davanti».

Il successo, la disciplina e la voglia di restare autentico

Complice la maturità raggiunta a trent’anni, Tananai riflette sul suo percorso: «Sono contento di aver trasformato la mia passione in un lavoro. Se potessi tornare indietro, mi imporrei un po’ più di disciplina». Un concetto su cui ancora lavora: «Mi incuriosisce capire se per tutti è così difficile essere costanti».

Tra i brani che lo rappresentano di più ci sono "Abissale" e "Baby Goddamn", mentre resta vivo il ricordo della delusione a Sanremo 2022 con "Sesso occasionale": «È stato tosto, ma la fragilità è umana. Rialzarsi è la chiave». Sul Festival non chiude le porte: «Sanremo è divertente, non escludo nulla».

Autore, interprete e spirito libero

Oltre a essere interprete, Tananai è autore. Sua la collaborazione con Blanco in "Piangere a 90", nata in una notte di ispirazione. La scrittura per altri lo entusiasma, ma solo se c’è un legame vero: «È come il sesso e l’amore: due cose diverse. Non mi piace dare brani a chi non conosco».

Grande tifoso dell’Inter, segue con passione il calcio e scherza sulla finale di Champions League del 31 maggio, che vedrà da Napoli: «Devo stare attento a cosa faccio e dove lo faccio. Se succede, potrei finire in mutande da solo in giro per la città».