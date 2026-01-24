John Legend in Italia: biglietti in vendita per quattro concerti estivi

Quattro appuntamenti estivi per John Legend in Italia con uno show che unisce musica e racconto: un viaggio tra grandi successi, aneddoti e oltre vent’anni di carriera. Biglietti disponibili da oggi.

John Legend torna nel nostro Paese con “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo pensato come un percorso intimo tra canzoni e parole, capace di ripercorrere più di due decenni di attività artistica attraverso musica dal vivo e momenti di racconto personale.

Il calendario italiano prevede quattro tappe distribuite lungo l’estate: il 2 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 5 luglio a Lucca per il Lucca Summer Festival, il 6 luglio a Marostica nell’ambito del Marostica Summer Festival Volksbank e il 24 luglio a Ostuni per il Locus Festival.

La scaletta alterna versioni essenziali dei brani più celebri, come “All of Me”, “Ordinary People” e “Tonight”, ad altri pezzi molto amati dal pubblico, arricchiti da riflessioni, ricordi e passaggi che raccontano il lato umano e creativo dell’artista.

I biglietti sono disponibili a partire da oggi, sabato 24 gennaio, dalle ore 11.00, permettendo ai fan di assicurarsi un posto per uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale estiva.

Considerato uno degli interpreti più completi della scena contemporanea, John Legend rientra nel ristretto gruppo di artisti con status di EGOT, grazie ai riconoscimenti ottenuti tra Emmy, tredici Grammy, Oscar e Tony Award.

Dall’esordio con l’album “Get Lifted” nel 2004, celebrato nel 2024 con un tour mondiale per il ventesimo anniversario, ha costruito una carriera solida e trasversale, diventando una delle voci più riconoscibili del soul e del pop a livello internazionale.