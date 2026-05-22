Arbeloa lascia il Real Madrid, escluso un ritorno con Mourinho nello staff tecnico

Arbeloa lascia il Real Madrid dopo quattro mesi in panchina e chiude contro l’Athletic Bilbao. L’ex difensore spagnolo ha escluso un ritorno accanto a Mourinho, atteso nuovamente a Madrid dopo tredici anni.

Alvaro Arbeloa chiuderà la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid dopo la sfida di Liga contro l’Athletic Bilbao, ultima gara stagionale della squadra spagnola. L’allenatore ha confermato la decisione durante la conferenza stampa della vigilia, spiegando che il club madrileno resta la sua casa dopo vent’anni trascorsi tra campo, settore giovanile e prima squadra.

L’ex terzino, promosso a gennaio dalla formazione riserve dopo l’esonero di Xabi Alonso, ha parlato di un addio che potrebbe non essere definitivo. Arbeloa ha raccontato di voler vivere con serenità l’ultima partita, cercando di chiudere con una vittoria davanti ai tifosi del Bernabeu.

Il bilancio dei suoi quattro mesi alla guida della squadra è stato complicato soprattutto in campionato. Il Real Madrid ha perso terreno nella corsa al titolo dopo le sconfitte contro Getafe, Osasuna e Maiorca, mentre il Barcellona ha conquistato la Liga per il secondo anno consecutivo. Anche il cammino in Copa del Rey si è interrotto presto con l’eliminazione contro l’Albacete, formazione di seconda divisione.

Più positivo invece il percorso europeo. La squadra madrilena è arrivata ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato Manchester City e Benfica, prima di uscire contro il Bayern Monaco.

Durante l’incontro con i giornalisti, Arbeloa ha commentato anche le indiscrezioni sul possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore spagnolo ha escluso la possibilità di entrare nello staff del tecnico portoghese, spiegando che Mourinho lavora già con collaboratori di fiducia e non avrebbe bisogno del suo supporto.

Arbeloa ha definito preziosa l’esperienza vissuta negli ultimi mesi, sostenendo di sentirsi oggi un allenatore più preparato rispetto al giorno del suo arrivo in prima squadra. Ha inoltre ribadito di aver sempre preso decisioni pensando esclusivamente agli interessi del club, senza ricevere imposizioni dalla dirigenza.