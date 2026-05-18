Mourinho torna al Real Madrid, accordo vicino con Florentino Perez per la panchina

Mourinho è vicino al ritorno al Real Madrid dopo l’accordo con Florentino Perez. Il tecnico portoghese, reduce dal terzo posto con il Benfica, dovrebbe firmare un contratto di due anni e tornare sulla panchina dei Blancos dopo oltre dieci anni.

José Mourinho è pronto a iniziare una nuova esperienza sulla panchina del Real Madrid. Secondo le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, il tecnico portoghese avrebbe raggiunto un’intesa con il presidente Florentino Perez per guidare nuovamente i Blancos dalla prossima stagione.

L’allenatore lusitano, attualmente alla guida del Benfica, ha chiuso il campionato portoghese al terzo posto dietro al Porto allenato da Francesco Farioli e allo Sporting. Dopo settimane di contatti, le parti avrebbero definito un accordo valido per due stagioni.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare soltanto al termine della Liga, dopo la sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao. La società spagnola preferisce attendere la conclusione della stagione prima di comunicare il cambio in panchina.

Per Mourinho si tratterebbe di un ritorno in un ambiente già conosciuto. Lo Special One aveva infatti allenato il club madrileno dal 2010 al 2013, conquistando una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna durante la sua precedente esperienza.

Il Real Madrid arriva da una stagione senza trofei importanti. I blancos hanno terminato il campionato al secondo posto e sono usciti dalla Champions League ai quarti di finale, risultati che hanno spinto la dirigenza a valutare un nuovo progetto tecnico.

Nel corso della sua carriera Mourinho ha lasciato il segno anche in Italia, vincendo il Triplete con l’Inter e conquistando la Conference League con la Roma. Ora il portoghese sarebbe pronto a tornare a Madrid per una nuova sfida sulla panchina dei Galacticos.