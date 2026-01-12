Real Madrid, Xabi Alonso lascia: Arbeloa promosso tecnico della prima squadra

Xabi Alonso si è dimesso da allenatore del Real Madrid dopo meno di otto mesi: il club spagnolo ha annunciato l’addio e la promozione di Álvaro Arbeloa dalla panchina del Castilla alla guida della prima squadra.

Il Real Madrid ha reso nota la separazione da Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, una decisione arrivata di comune accordo con il tecnico basco dopo la sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna.

Alonso, nominato allenatore dei Blancos nel maggio del 2025 con un contratto triennale dopo l’esperienza vincente al Bayer Leverkusen, ha visto interrompersi anticipatamente il suo incarico a causa dei risultati altalenanti e della posizione di classifica in Liga.

La dirigenza ha sottolineato che la decisione è stata presa di mutuo accordo, ringraziando Alonso per il lavoro svolto e ribadendo il legame duraturo con il club, dove è considerato una leggenda sia come giocatore sia come allenatore.

Al posto di Alonso arriva Álvaro Arbeloa, finora tecnico del Real Madrid Castilla e già protagonista nello staff giovanile del club. Arbeloa, ex difensore dei Blancos e della nazionale spagnola, può vantare una lunga carriera da giocatore, con successi in Champions League, titolo di Liga e vittorie anche con la Spagna ai Mondiali e agli Europei.

Il nuovo allenatore della prima squadra, che ha guidato le formazioni giovanili del Real Madrid per diversi anni prima di assumere la panchina del Castilla, esordirà con la squadra maggiore già nelle prossime competizioni ufficiali.