Fabio Caressa e i 60 anni, il segreto del matrimonio con Benedetta Parodi e il rapporto con i soldi

Fabio Caressa racconta il suo rapporto con i soldi e la vita privata mentre si prepara ai 60 anni. Il giornalista parla del matrimonio con Benedetta Parodi, della libertà di coppia e delle rinunce quotidiane per restare in forma.

Fabio Caressa si prepara a tornare in televisione con la nuova edizione di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo” e guarda ai suoi prossimi sessant’anni con serenità. Il giornalista sportivo ammette che il cambio di cifra “fa effetto”, ma preferisce concentrarsi su quello che verrà piuttosto che fermarsi a fare bilanci nostalgici.

Parlando della sua vita personale a Vanity Fair, Caressa spiega di avere un rapporto molto concreto con il denaro. Non ama gli eccessi né le spese inutili e racconta di aver sempre scelto una quotidianità comoda ma senza ostentazioni. I soldi, dice, servono soprattutto per concedersi viaggi, cene e per garantire serenità ai figli e alle persone care.

Il telecronista rivela anche di non essere attratto dai beni di lusso. Per anni ha guidato un’auto presa a noleggio e, quando ha deciso di acquistarne una, non ha puntato su modelli sportivi o appariscenti. La sua idea è semplice: il denaro deve aiutare a vivere bene e a rendere felice chi gli sta vicino.

Tra i pochi vizi che si concede ci sono il fumo e qualche aperitivo. Con il passare degli anni, però, tiene sotto controllo l’alimentazione e cerca di allenarsi con costanza. In casa, scherza, resistere è complicato per colpa di Benedetta Parodi, che spesso prepara numerosi piatti e dolci per i suoi contenuti social.

Caressa racconta che il figlio più giovane lo aiuta involontariamente a non esagerare, divorando gran parte delle ricette preparate dalla madre. Lui, invece, prova a limitarsi e spesso sceglie pasti più leggeri, anche se ammette che davanti alle torte la tentazione non manca.

Nel corso dell’intervista il giornalista parla anche del successo professionale della moglie. Quando Benedetta Parodi esplose con “Cotto e mangiato”, molte persone gli fecero notare che stava diventando più famosa e più pagata di lui. Una situazione che Caressa dice di aver vissuto senza gelosie, sostenendola nella crescita della sua carriera.

Secondo il conduttore, il segreto di un matrimonio lungo quasi trent’anni sta nella capacità di non dare nulla per scontato. Per lui una relazione va alimentata giorno dopo giorno, affrontando i problemi senza rimandarli e trovando compromessi quando necessario.

Caressa è convinto che una coppia funzioni meglio quando entrambi mantengono spazi personali e libertà individuali. Condivisione e sostegno reciproco, spiega, non devono trasformarsi in controllo o dipendenza, altrimenti il rapporto rischia di diventare pesante invece che stimolante.