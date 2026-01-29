Benedetta Parodi racconta il rapporto con le figlie e l'amore con Fabio Caressa

Il rapporto con le figlie cresciute, il legame con il marito Fabio Caressa e la vita in famiglia: Benedetta Parodi racconta equilibri, complicità e regole cambiate nel tempo.

Oggi con Eleonora e Matilde il clima è diverso rispetto a quando erano bambine. Benedetta Parodi descrive un rapporto diventato più leggero, fatto di complicità e momenti condivisi, dove il ruolo di madre resta ma lascia spazio a un dialogo più diretto e spontaneo.

Con la fine dell’adolescenza è cambiato anche il modo di porsi. La conduttrice spiega di aver ridotto la rigidità che sentiva necessaria anni fa, scegliendo ora un approccio più morbido e vicino alla loro sensibilità di giovani adulte.

Le due sorelle, 23 e 21 anni, portano avanti insieme il podcast “Rendez-vous da me”. Il titolo richiama una parola in codice usata in famiglia in caso di necessità, dettaglio che fotografa un legame basato su fiducia e confidenza reciproca.

Parodi parla di un’intesa che oggi somiglia a quella tra amiche, pur senza perdere i riferimenti familiari. Lo stesso vale per Edoardo, il più piccolo, 16 anni, cresciuto in un ambiente che la presentatrice definisce sereno e solido.

Guardando al percorso fatto con il marito, si dice soddisfatta di come hanno cresciuto i figli. Riconosce anche una componente di fortuna: ragazzi educati, poco inclini a ribellioni eccessive, che hanno reso il cammino meno complicato.

Capitolo a parte il matrimonio con Fabio Caressa, che dura da 25 anni. Per lei la base resta fatta di correttezza, rispetto e sostegno quotidiano, a cui si aggiunge una dose di leggerezza capace di tenere vivo il rapporto.

Tra i ricordi più particolari della loro storia, una fuga romantica finita in modo inatteso: una notte trascorsa in un faro, con la porta rimasta chiusa dall’esterno, episodio che oggi raccontano come uno dei momenti più singolari vissuti insieme.