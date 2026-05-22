Milan, ecco la nuova maglia 202627 con il ritorno delle strisce storiche rossonere

Il Milan presenterà la nuova maglia contro il Cagliari, scegliendo un design che richiama le divise storiche rossonere. Tornano le strisce larghe, i pantaloncini bianchi e dettagli dedicati ai tifosi sparsi nel mondo.

Il Milan ha svelato insieme a Puma la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, scegliendo uno stile che richiama una delle versioni più riconoscibili della propria storia. La società rossonera ha deciso di recuperare un’estetica classica, riportando in primo piano le larghe strisce rosse e nere che attraversano interamente fronte e retro della divisa.

Il completo sarà completato da pantaloncini bianchi e calzettoni neri, una combinazione che richiama molte delle stagioni più iconiche del club. La nuova maglia verrà utilizzata già domenica 24 maggio nella sfida di campionato contro il Cagliari, gara decisiva nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Tra i dettagli inseriti sulla divisa compare la scritta “From Milan to the World”, scelta per rappresentare il legame tra il club e i tifosi presenti in ogni parte del mondo. Sul retro del colletto è stato aggiunto anche un sigillo in stile ceralacca che racchiude lo stemma rossonero.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha spiegato che il nuovo kit punta a rafforzare l’identità storica della squadra attraverso un design immediatamente riconoscibile. Il dirigente ha definito le tradizionali strisce rossonere come parte integrante della storia del club e del senso di appartenenza dei tifosi.

La versione Authentic della maglia è stata realizzata con il tessuto Ultraweave di Puma, progettato per offrire leggerezza e libertà nei movimenti durante le partite. Sono presenti anche le tecnologie dryCell e ThermoAdapt, utilizzate per favorire la traspirazione e mantenere stabile la temperatura corporea degli atleti.

La versione Replica riprende lo stesso design destinato ai calciatori ma con una vestibilità più adatta all’uso quotidiano. In questo caso Puma ha utilizzato la tecnologia Re:Fibre, con una composizione che comprende il 95% di poliestere riciclato ottenuto dal recupero di scarti tessili.