Nuova Maglia Milan 2025/26: Fiamme Rossonere per il Diavolo

Il Milan presenta la nuova maglia home per la stagione 2025/26, realizzata in collaborazione con Puma. Ispirata alla visione di Herbert Kilpin, il design si distingue per le fiamme rosse e il richiamo alla storica identità da “Diavolo”. Un tributo infuocato alla tradizione rossonera.

Il Milan ha presentato ufficialmente la nuova maglia home per la stagione 2025/26, frutto della collaborazione con Puma. Il design rende omaggio all’identità storica del club, ispirandosi alla visione originale del fondatore Herbert Kilpin, che nel 1899 immaginò una “squadra di diavoli”. Un design "infernale" tra fiamme e tradizione Il nuovo kit mantiene le tradizionali strisce verticali rossonere, ma le reinterpreta con l’aggiunta di fiamme che le attraversano, richiamando il simbolismo del Diavolo. Lo stemma del Milan, in una particolare tonalità rosso fuoco, completa il look, donando alla divisa un’impronta aggressiva e moderna. Il risultato è un mix audace di tradizione e innovazione, destinato a colpire sia in campo che sugli spalti. Disponibile sia in versione Authentic che Replica, la nuova maglia farà il suo debutto ufficiale sabato 24 maggio nell’ultima giornata di Serie A, quando i rossoneri affronteranno il Monza a San Siro. Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del club, ha dichiarato: “La nuova maglia home riflette l’heritage del Club attraverso un design che valorizza la nostra storia, con dettagli moderni che mantengono vivo il legame con le nostre origini”.

