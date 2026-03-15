Lazio-Milan 1-0, pagelle rossonere. Leao delude e protesta per il cambio, Estupinan in difficoltà

La Lazio batte il Milan 1-0 all’Olimpico grazie al gol di Isaksen. I rossoneri non sfruttano il passo falso dell’Inter e perdono terreno nella corsa al vertice, con una prestazione opaca e diversi errori individuali.

Il Milan esce sconfitto dall’Olimpico e non approfitta dello scivolone dell’Inter contro l’Atalanta. La Lazio si impone 1-0 con la rete di Isaksen e controlla la gara per lunghi tratti. I rossoneri restano così indietro nella corsa al vertice, al termine di una partita iniziata male e raddrizzata solo parzialmente nella ripresa.

La squadra di Maurizio Sarri parte forte, sostenuta dal pubblico dell’Olimpico. Il gol arriva nel primo tempo con Isaksen, ma non è l’unico pericolo creato dai biancocelesti. I padroni di casa colpiscono anche una traversa con Taylor e tengono il pallino del gioco mentre il Milan fatica a costruire occasioni pulite.

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Nella ripresa la Lazio abbassa il ritmo e concede più spazio agli ospiti. Allegri prova a cambiare assetto con diverse sostituzioni e il Milan riesce a spingere con maggiore continuità. Nonostante il forcing finale, però, la difesa guidata da Motta chiude ogni varco e conserva il vantaggio fino al fischio finale.

Tra i rossoneri si salva soprattutto Maignan, attento in più occasioni e decisivo quando ipnotizza Maldini nel secondo tempo. In difesa prestazione complicata per Tomori e De Winter, spesso in affanno sulle accelerazioni della Lazio. Pavlovic alterna buoni interventi a qualche incertezza.

A centrocampo prova a dare ordine Modric, tra gli ultimi a mollare quando la squadra fatica a reagire. Fofana costruisce due delle poche occasioni pericolose del Milan con assist e inserimenti, mentre Jashari soffre il confronto con gli avversari e resta a lungo in difficoltà.

Sulle fasce la serata più complicata è quella di Estupinan, superato più volte da Isaksen e sostituito poco dopo l’ora di gioco. Anche Saelemaekers sbaglia diversi appoggi e non riesce a incidere sulla manovra offensiva.

In attacco Pulisic prova a rendersi pericoloso ma manca precisione al momento del tiro. La delusione maggiore riguarda Rafael Leao, quasi mai coinvolto nella partita e visibilmente contrariato al momento della sostituzione. Il portoghese lascia il campo scuotendo la testa e discutendo con compagni e panchina.

Nel finale Allegri cambia sistema e inserisce nuove energie, ma la reazione arriva troppo tardi. Il Milan aumenta la pressione ma non trova il varco giusto, mentre la Lazio gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti davanti ai propri tifosi.