Francesco Totti difende Chanel dopo Pechino Express: Ha vinto perché lo meritava

Francesco Totti difende Chanel dopo la vittoria a Pechino Express e respinge le accuse di favoritismi. L’ex capitano della Roma ha raccontato di essere rimasto colpito dalla forza mostrata dalla figlia durante il reality.

La vittoria di Chanel Totti a Pechino Express continua a far parlare. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, protagonista del reality insieme a Filippo Laurino, è riuscita a conquistare pubblico e social grazie al suo carattere spontaneo e ironico.

A commentare il successo della secondogenita è stato proprio Francesco Totti, intervenuto durante la conferenza stampa del Grand Slam Padel Show. L’ex capitano della Roma ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal percorso affrontato dalla figlia nel programma.

“Ho capito davvero quanto sia stato impegnativo questo viaggio e devo dire che mi ha stupito”, ha raccontato Totti davanti ai presenti. Poi ha aggiunto di aver scoperto una determinazione che non immaginava fino in fondo. “È stata più forte di quanto credessi”, ha spiegato parlando dell’esperienza televisiva vissuta da Chanel.

Totti ha anche sottolineato il riscontro positivo ricevuto dalla giovane concorrente dopo la finale del reality. Secondo lui, il consenso del pubblico rappresenta il risultato più bello sia per la famiglia sia per Chanel stessa.

Nel suo intervento l’ex calciatore ha voluto chiarire anche un altro aspetto, respingendo le critiche di chi ha attribuito la vittoria alla notorietà della famiglia. “Lei è fatta così, simpatica e goliardica. È stata brava e non ha vinto perché raccomandata, ma perché se l’è meritato”, ha detto, ricevendo l’applauso della sala.