Chanel Totti a Cannes, debutto sul red carpet con look elegante dopo Pechino Express

Chanel Totti debutta sul red carpet di Cannes dopo Pechino Express, con un abito in satin azzurro e uno stile più elegante e sobrio rispetto al passato. La figlia di Totti e Ilary Blasi ha partecipato all’evento come ambassador beauty.

Prima apparizione ufficiale sul red carpet del Festival di Cannes per Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha preso parte alla première del film “La bataille De Gaulle: L’age de fer” diretto da Antonin Baudry, arrivando sulla Croisette come ambassador di un marchio dedicato alla skin e body care.

Nel caos abituale del festival francese, tra attori, registi, delegazioni e ospiti internazionali, la presenza della 18enne è passata quasi inosservata a molti fotografi. Chanel ha scelto un profilo discreto, lontano dagli eccessi e dai look più audaci mostrati in passato.

Per l’occasione ha indossato un lungo abito in satin color azzurro chiarissimo, caratterizzato da una scollatura all’americana e dalla schiena scoperta. A completare il look, una lunga coda di cavallo che ha dato ulteriore eleganza all’insieme.

Negli ultimi mesi Chanel Totti ha conquistato grande popolarità grazie alla partecipazione a Pechino Express, esperienza televisiva che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico al di là della notorietà della sua famiglia. Dopo la vittoria nel programma, aveva raccontato di aver vissuto un’avventura intensa e completamente diversa dalla sua quotidianità.

La giovane aveva spiegato di aver affrontato per la prima volta un lungo periodo lontano da casa e senza telefono, aggiungendo di aver sentito la mancanza degli amici e della famiglia ma di essersi considerata fortunata per aver vissuto un’esperienza simile a soli 18 anni.

Chanel aveva anche parlato delle reazioni ricevute sui social, raccontando di leggere i commenti senza però replicare alle critiche. Secondo lei, il programma ha permesso a molte persone di conoscerla meglio e di vedere aspetti del suo carattere rimasti finora lontani dall’esposizione mediatica.

Nonostante la crescente attenzione attorno al suo nome, Chanel Totti ha escluso al momento un futuro nel mondo della televisione, spiegando di voler continuare a dedicarsi agli studi.