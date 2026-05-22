Chiara Ferragni festeggia Josè Hernandez, sorpresa di mezzanotte per il compleanno del fidanzato

Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno di Josè Hernandez con una sorpresa notturna in casa. L’influencer ha condiviso sui social una dedica in spagnolo e un momento intimo con torta e candeline.

Chiara Ferragni ha celebrato il compleanno di Josè Hernandez con una piccola festa organizzata allo scoccare della mezzanotte. L’imprenditore colombiano, che da mesi frequenta l’influencer, ha spento le candeline accanto alla compagna in un clima familiare e riservato.

Sui social, Ferragni ha pubblicato un video della sorpresa preparata in casa, accompagnato da una dedica in spagnolo rivolta al fidanzato. «Buon compleanno al bellissimo colombiano», ha scritto l’imprenditrice digitale mostrando la torta preparata per l’occasione.

La relazione tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez prosegue ormai alla luce del sole. Dopo le prime immagini circolate durante i mesi iniziali della frequentazione, la coppia ha iniziato a condividere momenti privati anche sui social network.

Negli ultimi mesi Hernandez è entrato sempre di più nella vita della famiglia Ferragni. L’influencer lo avrebbe già presentato ai genitori Marina Di Guardo e Marco Ferragni, oltre che alle sorelle Valentina e Francesca. Anche Leone e Vittoria avrebbero già conosciuto il nuovo compagno della madre.

L’età dell’imprenditore colombiano non è stata resa pubblica, anche se secondo alcune indiscrezioni avrebbe circa 34 o 35 anni. Intanto la relazione con Chiara Ferragni continua tra viaggi, apparizioni pubbliche e momenti condivisi online.