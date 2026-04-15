Chiara Ferragni a Lisbona con Josè Hernandez tra baci e vacanza in famiglia

Chiara Ferragni è stata fotografata con Josè Hernandez durante una vacanza a Lisbona mentre si scambiano gesti affettuosi, segno di un legame sempre più solido nato dopo mesi lontano dai riflettori.

Chiara Ferragni è stata paparazzata insieme a Josè Hernandez sulle spiagge di Lisbona, dove la coppia si è concessa alcuni giorni di relax lontano dall’Italia. Nonostante la discrezione mantenuta sui social, i due sono apparsi molto uniti, tra abbracci, sorrisi e momenti di complicità che raccontano una relazione ormai avviata.

Il viaggio in Portogallo non è stato solo romantico. Con loro c’erano anche la sorella di Chiara, Francesca, il suo compagno e i figli, oltre a Leone e Vittoria. Un contesto familiare che mostra come Josè Hernandez sia già entrato nella quotidianità dell’imprenditrice digitale, condividendo momenti con i bambini e il resto della famiglia.

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Le immagini scattate in spiaggia rivelano un’intesa evidente. Hernandez si prende cura di Ferragni con piccoli gesti, come spalmarle la crema solare e massaggiarle le spalle, mentre tra i due non mancano carezze e baci rubati. Un clima sereno che contrasta con il periodo complicato vissuto dall’influencer negli ultimi anni.

Secondo indiscrezioni, i due avrebbero trascorso anche altri momenti insieme lontano dall’Europa, ma continuano a evitare apparizioni ufficiali sui social. Nonostante ciò, la presenza costante di Hernandez accanto a Chiara emerge da dettagli e scatti indiretti, alimentando curiosità attorno alla relazione.

Anche nello stile la coppia sembra muoversi in sintonia. Durante la vacanza a Lisbona, Ferragni ha scelto outfit casual con blazer e cappellino, mentre Hernandez ha optato per camicie leggere e bermuda, spesso coordinati nei colori. Un’intesa che si riflette nei piccoli dettagli quotidiani.

Le foto raccontano una relazione vissuta con naturalezza, tra momenti familiari e gesti affettuosi, mentre resta ancora assente una conferma ufficiale pubblica da parte dei diretti interessati.