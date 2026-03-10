Chiara Ferragni e José Hernandez, chi è il manager colombiano fotografato con l'imprenditrice a Milano

Chiara Ferragni ha iniziato una relazione con José Hernandez, manager colombiano che lavora a Milano. I due sono stati fotografati mentre passeggiano insieme in un parco della città con il cane Paloma e la madre dell’influencer.

Chiara Ferragni avrebbe iniziato una nuova relazione sentimentale. L’imprenditrice digitale è stata fotografata a Milano accanto a José Hernandez, manager di origini colombiane. Le immagini mostrano i due mentre passeggiano in un parco con il cane Paloma; a un certo punto si unisce anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo. In uno degli scatti compare un bacio tra i due, dettaglio che conferma il legame.

L’incontro tra Ferragni e José Hernandez risalirebbe allo scorso dicembre. Durante le vacanze natalizie l’imprenditrice era partita per la Colombia con la sorella Valentina Ferragni e alcuni amici. Proprio in quel periodo, nella città di Cartagena, i due si sarebbero conosciuti e avrebbero iniziato a frequentarsi.

Hernandez ha un percorso professionale internazionale e non appartiene al mondo dello spettacolo. Nato e cresciuto in Colombia, oggi vive stabilmente a Milano. L’età non è stata resa pubblica, ma dalle tappe del suo curriculum dovrebbe avere tra i 33 e i 35 anni. Dopo la laurea in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte si è trasferito in Italia per un master al Politecnico di Milano, frequentato tra il 2014 e il 2016.

La sua carriera si è sviluppata nel settore industriale e automobilistico. In passato ha lavorato in Pirelli e in Prometeon Tyre Group con incarichi legati alla strategia commerciale. Oggi ricopre il ruolo di Global Business Manager in Yokohama TWS, occupandosi di rapporti e progetti commerciali a livello internazionale nel comparto degli pneumatici destinati ai produttori di apparecchiature originali.

Rispetto ad altre relazioni dell’imprenditrice, Hernandez mantiene un profilo pubblico molto discreto. Il suo account Instagram conta poco più di duemila follower e raccoglie soprattutto foto di viaggi, momenti quotidiani e ricette. Tra i contenuti compare anche “Papi’s Kitchen”, progetto gastronomico dedicato alla cucina colombiana che collabora saltuariamente con locali milanesi. La frequentazione arriva dopo la separazione da Fedez e la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera.