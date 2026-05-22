Benzinaio abusivo scoperto a Besnate, tre indagati per il traffico di gasolio agricolo

La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto a Besnate un distributore abusivo nascosto in un cortile. Tre italiani sono indagati per la vendita illegale di gasolio agricolo a prezzi ribassati, con ricavi superiori a 270mila euro.

Un distributore di carburante illegale nascosto all’interno di un cortile privato è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese durante un’indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. Tre uomini italiani sono finiti sotto inchiesta con l’accusa di aver organizzato la vendita abusiva di gasolio agricolo destinato ad altri utilizzi.

Le verifiche sono partite dopo che i finanzieri avevano notato un continuo movimento di mezzi in un’area di Besnate, nel Varesotto. Gli approfondimenti hanno portato all’individuazione di un sistema composto da un’autocisterna e da una pompa utilizzata per rifornire i clienti direttamente nel cortile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il carburante sarebbe stato acquistato come gasolio agricolo agevolato, quindi soggetto a tassazione ridotta, per poi essere rivenduto illegalmente a privati a prezzi più bassi rispetto a quelli dei distributori regolari.

Tra gli indagati figura un agente di commercio residente a Gallarate, accusato di aver ordinato forniture intestandole anche a persone estranee ai fatti oppure irreperibili. Un secondo uomo, ritenuto gestore di fatto di una società di trasporti con sede a Cassano Magnago, avrebbe curato la distribuzione e la logistica del carburante. Il proprietario dell’area avrebbe invece messo a disposizione il cortile utilizzato per l’attività.

Gli accertamenti, eseguiti anche attraverso controlli documentali e consultazioni del sistema regionale Sis.Co., avrebbero permesso di ricostruire un’attività andata avanti per circa un anno. In questo periodo sarebbero stati venduti illegalmente circa 18mila litri di carburante agricolo, con ricavi complessivi stimati oltre i 270mila euro.

Per i tre uomini è scattata la denuncia alla Procura di Busto Arsizio, che ora prosegue gli accertamenti sul presunto commercio illecito di carburante.