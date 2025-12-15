Traffico di droga a Foggia: durante l'operazione scoperto un lupo selvatico chiuso in gabbia | Video

I carabinieri della compagnia di Foggia si sono trovati di fronte a una scoperta inattesa durante l’esecuzione di una vasta operazione antidroga: un lupo selvatico detenuto illegalmente all’interno di una gabbia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di uno dei 24 arresti effettuati nell’ambito dell’indagine che ha portato allo smantellamento di una rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dall’autorità giudiziaria, ha portato all’arresto di 19 persone condotte in carcere, mentre altre cinque sono state sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Uno dei destinatari dell’ordinanza cautelare è stato rintracciato in una zona rurale, dove i militari hanno scoperto l’animale in stato di cattività.

Subito dopo il ritrovamento, sono intervenuti i carabinieri forestali del Nipaaf e del Raggruppamento Carabinieri Cites, insieme ai medici veterinari dell’Asl di Foggia, per accertare le condizioni di salute del lupo. L’esemplare verrà trasferito in un centro di recupero per la fauna selvatica, dove riceverà le cure necessarie prima di intraprendere un percorso di riabilitazione finalizzato alla liberazione in natura.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, i carabinieri hanno inoltre arrestato in flagranza di reato altre due persone per detenzione ai fini di spaccio. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 53.000 euro in contanti e 900 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina.

I 24 arresti disposti con ordinanza di custodia cautelare sono stati eseguiti in diverse aree del territorio nazionale. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.