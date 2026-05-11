Brusimpiano, scoperto allevamento abusivo di cani tra rifiuti e degrado: salvati 40 cuccioli

Quaranta cuccioli sono stati salvati a Brusimpiano dopo il blitz della Guardia di Finanza in un allevamento abusivo. I cani vivevano tra rifiuti, feci e ferite non curate, mentre venivano venduti online come esemplari di razza.

Un allevamento clandestino di cani è stato scoperto a Brusimpiano, in provincia di Varese, durante un controllo della Guardia di Finanza eseguito insieme ai veterinari di Ats Insubria. All’interno di una villetta i militari hanno trovato decine di cuccioli costretti a vivere in condizioni igieniche gravissime, circondati da sporcizia, escrementi e rifiuti accumulati.

I cani, in gran parte Yorkshire e Maltesi, apparivano debilitati e denutriti. Diversi esemplari avevano dermatiti, ferite e lesioni alle orecchie mai curate. La situazione più critica riguardava dieci cuccioli rinchiusi nella stessa gabbia, stipati in uno spazio troppo piccolo anche per muoversi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la struttura era completamente priva delle autorizzazioni previste dalla legge. I cuccioli venivano pubblicizzati e venduti sul web come cani di razza, ma erano senza microchip, vaccinazioni obbligatorie e pedigree Enci. Gli acquirenti, convinti di comprare animali regolari, alimentavano inconsapevolmente un traffico illecito basato sul maltrattamento.

Per la gestione dell’allevamento sono state denunciate due donne alla Procura della Repubblica di Varese con le accuse di maltrattamento e abbandono di animali. Durante il blitz sono stati sequestrati complessivamente 40 cuccioli, trasferiti al Canile Sanitario di Cittiglio per ricevere cure veterinarie urgenti.

Dopo gli interventi sanitari e i controlli effettuati con il supporto delle Guardie Ecozoofile Oipa, tutti i cagnolini sono stati affidati a famiglie e privati cittadini disponibili ad accoglierli.