Bologna, muore dopo una puntura d'insetto nel cortile di casa: aveva 53 anni

Un uomo di 53 anni è morto a Bologna dopo una puntura d’insetto nel cortile di casa. L’amico che era con lui ha chiamato i soccorsi mentre i carabinieri tentavano di rianimarlo in attesa dell’elisoccorso.

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato colpito da una puntura d’insetto mentre si trovava nel cortile della propria abitazione in una zona di campagna nel Bolognese. L’uomo era stato trasportato d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno. A chiedere aiuto è stato un amico della vittima, che si trovava con lui al momento del malore. La telefonata ai carabinieri di Molinella è partita subito dopo che il 53enne si era accasciato a terra, lamentando poco prima una puntura ricevuta da un insetto.

In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i militari intervenuti sul posto hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sul luogo sono poi arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso, che hanno trasferito il paziente al pronto soccorso del Sant’Orsola. Nonostante le cure dei medici, l’uomo è morto nelle ore successive al ricovero.

Un caso simile si era verificato nell’agosto del 2025, sempre nel Bolognese. Un imprenditore di 60 anni, titolare di un bed and breakfast a Monterenzio, era deceduto dopo la puntura di un calabrone. Anche in quell’occasione il ricovero in Rianimazione all’ospedale Maggiore non era bastato a salvarlo dopo uno shock anafilattico apparso subito gravissimo.