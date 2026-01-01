Valle Aurina, escursionista di 53 anni muore dopo una caduta in una scarpata a San Giovanni

Tragedia nel primo pomeriggio a San Giovanni, in Valle Aurina, in Alto Adige: un escursionista di 53 anni ha perso la vita dopo essere precipitato lungo un pendio mentre camminava.

L’uomo stava affrontando da solo un tratto del sentiero Trippachtal quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato finendo in una scarpata e compiendo un volo di circa cento metri.

A notare la presenza del corpo in fondo al canalone sono stati due altri escursionisti di passaggio, che hanno immediatamente dato l’allarme alle squadre di emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Soccorso alpino della Valle Aurina, l’elicottero Aiut Alpin Dolomites e la Guardia di finanza di Brunico.

I soccorritori hanno potuto soltanto recuperare la salma: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali e il 53enne era già deceduto al momento dell’arrivo dei mezzi di soccorso.