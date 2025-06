Sunjay Kapur, imprenditore e amico del principe William, muore a 53 anni dopo aver ingerito un'ape durante una partita di polo

Sunjay Kapur, noto imprenditore indiano e amico personale del principe William, è morto a 53 anni durante una partita di polo in Inghilterra, in seguito a un tragico incidente che coinvolgerebbe una puntura d’ape.

L’episodio si è verificato giovedì 12 giugno mentre Kapur stava giocando allo Smith's Lawn, sede del prestigioso Guards Polo Club. Secondo quanto riportano i media britannici, l’uomo avrebbe accidentalmente ingerito un’ape, che lo avrebbe punto all’interno della bocca provocando uno shock anafilattico fatale. Poco dopo, avrebbe subito un arresto cardiaco che ne ha causato il decesso.

Leggi anche Il principe William sorseggia una pinta con i tifosi dell'Aston Villa in un pub di Birmingham

La notizia è stata confermata dal club con una nota ufficiale pubblicata sul sito: “Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i Soci del Guards Polo Club sono rimasti sconvolti nell’apprendere che Sunjay Kapur, proprietario della squadra Aureus, è morto dopo essersi sentito male durante una partita. Il Club esprime le sue più sentite condoglianze alla moglie Priya Sachdev, ai figli, alla famiglia Kapur e ai compagni di squadra. Non commenteremo ulteriormente per rispetto del dolore della famiglia”.

Kapur era una figura influente nell’ambito imprenditoriale. Presidente della Sona Comstar, una multinazionale leader nella produzione di componenti per il settore automobilistico, era anche conosciuto per i suoi legami con l’alta società britannica. La sua amicizia con il principe William risaliva agli anni giovanili, quando i due si erano conosciuti durante gli studi. Entrambi avevano condiviso la passione per lo sport, in particolare per il polo, che li aveva tenuti uniti nel tempo.