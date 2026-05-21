Maria Oggionni accoltellata nel Lodigiano, la biologa racconta l'aggressione dal letto d'ospedale

Maria Oggionni è stata accoltellata mentre cercava di aiutare un uomo con un cane fermo lungo una strada nel Lodigiano. La biologa, ricoverata in ospedale, ha raccontato l’aggressione e i momenti dopo le coltellate.

Maria Oggionni ha raccontato dal letto d’ospedale i minuti dell’aggressione subita la sera del 19 maggio lungo la strada provinciale 27, a Castelgerundo, in provincia di Lodi. La biologa è stata ferita con tre coltellate dopo essersi fermata per prestare aiuto a un giovane che si trovava sul bordo della carreggiata con un cane.

Intervistata dal Tg1, la donna ha spiegato di aver temuto di morire dopo l’assalto. Nonostante quanto accaduto, ha detto che rifarebbe la stessa scelta e si fermerebbe ancora per soccorrere un animale in difficoltà. Nel suo racconto ha voluto ringraziare i soccorritori del 118 e il personale dell’elisoccorso che l’hanno assistita subito dopo il ferimento.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, tutto è iniziato quando ha notato un ragazzo fermo vicino alla strada con il cane. Maria Oggionni ha abbassato il finestrino per chiedere se avesse bisogno di aiuto. Il giovane avrebbe risposto pronunciando soltanto la parola “cane” prima di avvicinarsi improvvisamente all’auto e minacciarla per ottenere denaro.

La biologa ha riferito di aver visto il coltello e di aver alzato il braccio per proteggersi. L’aggressore l’ha colpita tra l’addome e il braccio, poi è fuggito nei campi lasciandola ferita all’interno della vettura.

Dopo l’assalto alcune auto hanno continuato a transitare lungo la provinciale, finché una donna si è fermata per prestarle soccorso e contattare il marito della vittima. Maria Oggionni ha ricordato quei momenti come i più difficili, convinta di non riuscire a salvarsi.

I carabinieri stanno proseguendo le ricerche dell’uomo responsabile dell’aggressione. Gli investigatori hanno recuperato il coltello usato durante l’assalto all’interno di un canale poco distante dal luogo del ferimento. La Procura ha aperto un’indagine per rapina aggravata e lesioni contro ignoti.