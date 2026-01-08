Ventimiglia, accoltellata dal marito si getta dalla finestra per sfuggire all'aggressione

Un’aggressione domestica a Ventimiglia finisce con una fuga disperata: una donna accoltellata dal marito si lancia dalla finestra per salvarsi. Soccorsi immediati e trasferimento in elicottero in condizioni critiche.

Mattinata di violenza a Ventimiglia, dove una donna è rimasta gravemente ferita dopo un episodio avvenuto all’interno della propria abitazione in corso Genova. L’intervento dei soccorsi è stato attivato alle 11.11, a seguito di una segnalazione di emergenza.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita con un’arma da taglio dal marito, un uomo di 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, avrebbe scelto una via estrema, lanciandosi dalla finestra dell’appartamento.

La caduta le ha causato diversi traumi, aggravando un quadro clinico già critico. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti.

Viste le condizioni della donna, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elicottero. La paziente è stata trasportata con il mezzo Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure necessarie.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e definire le responsabilità. L’uomo coinvolto è stato fermato ed è attualmente a disposizione degli inquirenti.