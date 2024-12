Aggressione al Centro Commerciale Gran Giussano: 24enne accoltellata nel parcheggio, è grave

Oggi, lunedì 9 dicembre, intorno alle 13:30, una ragazza di 24 anni è stata gravemente ferita da una coltellata alla schiena nel parcheggio del Centro Commerciale Gran Giussano, situato in via Prealpi, Giussano (Provincia di Monza e della Brianza). L'aggressione è avvenuta nei pressi della sua auto; le circostanze sono ancora da chiarire, ma non si tratterebbe di una rapina. L'identità dell'aggressore rimane sconosciuta.

I soccorsi, allertati immediatamente dai presenti, sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, trasportando la giovane in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto.