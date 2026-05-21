Stromboli, festa con Mick Jagger e Dakota Johnson fermata dal divieto di musica nei locali

Mick Jagger e Dakota Johnson a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher, ma il party finale viene fermato dal divieto di musica del mercoledì imposto sull’isola. I carabinieri sono intervenuti durante la festa organizzata con cast e troupe.

Una festa organizzata per celebrare la fine delle riprese del film “Three Incestuous Sisters” è stata interrotta a Stromboli dopo l’intervento dei carabinieri. Il motivo è legato all’ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nei locali dell’isola ogni mercoledì.

Nel locale dove si stava svolgendo il party erano presenti il cast e la troupe del nuovo progetto diretto da Alice Rohrwacher, girato nelle Eolie nelle ultime settimane. Tra gli ospiti anche Mick Jagger, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

Secondo quanto riferito da alcune persone presenti alla serata, i militari sarebbero intervenuti dopo alcune segnalazioni arrivate da residenti della zona. La musica è stata quindi spenta per rispettare quanto previsto dall’ordinanza in vigore sull’isola.

Mick Jagger, che nel film interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio in un cameo, avrebbe accolto la decisione senza proteste insieme agli altri ospiti presenti alla festa.

La vicenda ha provocato reazioni critiche da parte della Pro Loco Amo Stromboli. La presidente Rosa Oliva ha parlato di un’occasione mancata per il territorio, sostenendo che l’isola avrebbe dovuto valorizzare la presenza di una produzione cinematografica internazionale capace di portare visibilità e ricadute economiche.

Oliva ha contestato anche la gestione amministrativa dell’episodio, ritenendo che le istituzioni locali avrebbero dovuto accogliere ufficialmente artisti e produzione dopo settimane di permanenza sull’isola.

Alla protesta si sono uniti anche Brand Eolie e numerose aziende del territorio legate al turismo. In una nota hanno espresso rammarico per quanto accaduto e hanno rivolto un invito pubblico a Mick Jagger, proponendo al cantante dei Rolling Stones di tornare alle Eolie come ospite per organizzare una nuova serata.