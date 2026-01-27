Dakota Johnson e Role Model escono allo scoperto a Los Angeles

Dakota Johnson e il cantante Role Model escono allo scoperto con una nuova apparizione insieme a Los Angeles. Cena, sorrisi e complicità riaccendono i riflettori sulla vita privata dell’attrice dopo la fine della lunga relazione con Chris Martin.

Dakota Johnson e il cantante Role Model sono stati fotografati insieme durante una serata a Los Angeles, dove hanno cenato in compagnia di un amico in un locale molto frequentato. Seduti uno accanto all’altra, hanno parlato a lungo e lasciato il ristorante sorridendo, senza nascondere la sintonia.

Per l’uscita l’attrice, 36 anni, ha scelto un top nero in pizzo, pantaloni scuri e una borsa maculata, coprendosi con un trench nero. Il musicista, 28 anni, all’anagrafe Tucker Pillsbury, indossava un maglione grigio a trama larga, jeans neri e una sciarpa coordinata.

Leggi anche Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo escono allo scoperto foto Instagram

Le voci su una possibile relazione tra Dakota Johnson e l’artista circolano da dicembre 2025, quando erano stati visti a cena a lume di candela con alcuni amici. In quell’occasione erano seduti nello stesso booth e molto vicini, dettaglio che aveva acceso i primi sospetti.

La scorsa settimana i due erano già stati notati insieme per un altro appuntamento in città. A metà gennaio erano stati ripresi mentre entravano da Marvin, locale di Beverly Hills frequentato da celebrità, rafforzando l’idea di un legame che va oltre l’amicizia.

La nuova frequentazione arriva a sei mesi dalla rottura tra l’attrice e Chris Martin. I due sono stati insieme per circa otto anni e avevano anche parlato di matrimonio, prima di separarsi nel giugno 2025 dopo vari tentativi di superare differenze personali e progetti di vita non allineati.