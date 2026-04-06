Dakota Johnson e Role Model, bacio pubblico a Los Angeles conferma la relazione

Dakota Johnson è stata fotografata mentre bacia Role Model a Los Angeles dopo settimane di voci sulla loro relazione, confermate da nuovi scatti che li mostrano insieme durante una serata tra amici.

Le immagini scattate a Los Angeles mostrano Dakota Johnson insieme al cantante Role Model in atteggiamenti intimi, mettendo fine ai dubbi sulla loro frequentazione. I due sono stati ripresi in un parcheggio nel quartiere Los Feliz mentre si scambiano un bacio, senza preoccuparsi della presenza dei fotografi.

Durante la serata, l’attrice e il musicista si sono mostrati affiatati e rilassati, tra abbracci e gesti spontanei. In alcuni scatti parlano vicino all’auto, in altri lei si avvicina da dietro stringendolo con naturalezza. Un clima informale, ma con segnali evidenti di complicità.

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La serata è poi proseguita al ristorante italiano Little Dom’s, dove la coppia ha raggiunto un gruppo di amici. Anche in quel contesto, i due non hanno nascosto la loro sintonia, confermando quanto già emerso nelle settimane precedenti.

I primi indizi sulla relazione tra Johnson e Role Model, nome d’arte di Tucker Pillsbury, risalgono a dicembre 2025. In quell’occasione erano stati visti a cena insieme, tra conversazioni ravvicinate e gesti affettuosi. Nei giorni successivi sono arrivate altre segnalazioni, tra uscite pubbliche e un video che li ritraeva entrare nello stesso locale.

Con il passare del tempo, le apparizioni condivise sono aumentate fino alle immagini in cui camminano mano nella mano, considerate una conferma ufficiosa del legame. La nuova relazione arriva dopo la fine della storia tra l’attrice e Chris Martin, conclusa nel giugno 2025 dopo anni insieme.

Tucker Pillsbury, 28 anni, si è fatto conoscere nella scena pop alternativa americana. I suoi brani uniscono sonorità indie a testi personali, spesso incentrati su relazioni e crescita emotiva. Pur non essendo ancora un nome di primo piano come la compagna, negli ultimi mesi ha costruito un seguito solido, soprattutto tra il pubblico più giovane.