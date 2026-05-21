Bambini bendati e lasciati nel bosco vicino Lisbona, indagine sulla fuga della madre e del patrigno

Due bambini francesi di 5 e 3 anni sono stati trovati bendati in un bosco vicino Lisbona dopo essere stati lasciati soli dalla madre e dal patrigno. I piccoli avevano con sé zaini con acqua, biscotti e vestiti.

Due fratellini di 5 e 3 anni sono stati ritrovati soli e bendati in una zona boschiva del Portogallo, a sud di Lisbona. I piccoli, entrambi francesi, erano seduti vicino a una fontana a Monte Novo do Sul quando un automobilista li ha notati mentre piangevano e chiedevano aiuto.

L’uomo che li ha soccorsi ha raccontato di non riuscire inizialmente a comunicare con loro perché parlavano soltanto francese. Grazie all’aiuto di un giovane conoscente del figlio, è riuscito però a comprendere cosa fosse accaduto. I bambini avevano uno zaino sulle spalle con alcuni vestiti, una bottiglia d’acqua, biscotti e della frutta.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la madre 42enne e il compagno avrebbero accompagnato i due piccoli nella foresta lungo la strada nazionale 253, dicendo loro di partecipare a un gioco. Dopo averli bendati, li avrebbero lasciati da soli allontanandosi in auto.

La procura di Lisbona ha aperto un’inchiesta sul caso. Il padre naturale dei bambini aveva denunciato la loro scomparsa già l’11 maggio. Il ritrovamento è avvenuto il 18 maggio grazie all’intervento casuale di Alexandre Quintas, il primo adulto a fermarsi per aiutarli.

L’uomo ha portato i fratellini in un bar-panetteria del paese per tranquillizzarli mentre avvisava la polizia. «Ho pensato subito che potesse trattarsi di un abbandono», ha spiegato alle televisioni locali. I bambini hanno trascorso alcune ore con la famiglia del soccorritore, mangiando gelati e giocando con gli altri bambini presenti.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, i due minori sono stati trasferiti all’ospedale di Setubal, dove restano sotto osservazione medica. Gli investigatori hanno raccolto le loro testimonianze e stanno cercando di rintracciare la madre e il patrigno, che secondo gli inquirenti potrebbero aver già lasciato il Portogallo.