Federico trovato morto nel bosco a Borgorose, il corpo vicino al quad del 17enne scomparso

Federico, scomparso dopo essersi allontanato con il quad, è stato trovato morto in un bosco vicino a Borgorose. Il corpo del 17enne era a poca distanza dal mezzo individuato durante le ricerche tra Lazio e Abruzzo.

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Federico, il ragazzo di 17 anni di Borgorose, in provincia di Rieti, sparito dalla serata di lunedì 18 maggio dopo essersi allontanato da casa con un quad. Il giovane è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un’area boschiva del Reatino.

A individuare il corpo sono stati due passanti che si trovavano nella zona e hanno subito allertato i Carabinieri, impegnati da ore nelle operazioni di ricerca. Il cadavere si trovava a breve distanza dal quad utilizzato dal ragazzo per lasciare l’abitazione.

Le squadre di soccorso avevano concentrato le verifiche tra il Cicolano, il territorio di Borgorose e le aree al confine con l’Abruzzo. Poco prima del ritrovamento era stato localizzato anche il mezzo con cui Federico si era allontanato.

Alle ricerche hanno partecipato forze dell’ordine, volontari della Protezione civile, vigili del fuoco ed equipaggi con elicotteri. Il campo operativo era stato organizzato direttamente nel comune di Borgorose, mentre l’appello per ritrovare il giovane era stato rilanciato anche dal sindaco Mariano Calisse.

Federico era conosciuto anche in Abruzzo, dove aveva frequentato la scuola. Ora i Carabinieri di Borgorose insieme al Reparto operativo di Rieti stanno cercando di chiarire le cause della morte. Gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari e al momento nessuna pista viene esclusa.