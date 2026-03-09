Famiglia nel bosco, polemiche sull'allontanamento della madre Catherine. Ispettori del ministero sul caso

Catherine è stata allontanata dai figli dopo la decisione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila sul caso della famiglia che viveva nel bosco. I bambini sono in una casa famiglia da quattro mesi e il provvedimento rischia di cambiare ancora la loro situazione.

La vicenda dei cosiddetti bambini della Famiglia nel bosco continua ad alimentare tensioni e prese di posizione. Il recente allontanamento della madre, Catherine, dai figli ha riacceso il dibattito sul provvedimento deciso dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila. I piccoli si trovano da circa quattro mesi in una casa famiglia.

Secondo lo psicologo Tonino Cantelmi, consulente della famiglia Birmingham-Trevallion, la scelta potrebbe avere conseguenze pesanti. A suo giudizio separare i bambini dalla madre apre uno scenario rischioso, che potrebbe portare fino all’adozione. Cantelmi parla di una misura molto dura, che priva i minori di una figura centrale nella loro crescita.

Intanto il caso è arrivato anche al centro dello scontro politico. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che nei prossimi giorni visiterà la famiglia. Ha spiegato di volerlo fare non come esponente di governo, ma come padre, criticando quello che definisce un intervento troppo aggressivo da parte delle istituzioni.

Nei giorni scorsi si è mossa anche la garante regionale per l’infanzia, che ha raggiunto la struttura dove sono ospitati i bambini per chiedere che non vengano trasferiti altrove. Alcune delle possibili destinazioni individuate dal tribunale sarebbero lontane o poco adatte a garantire incontri regolari con i genitori.

I legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, stanno preparando un ricorso alla Corte d’Appello. L’obiettivo è ottenere la sospensione dell’ordinanza e chiedere il ricongiungimento familiare, ritenuto dagli avvocati la soluzione più adeguata per i minori.

Mentre la procedura giudiziaria prosegue, Catherine è rimasta nel casolare nel bosco insieme alla sorella. Il padre, Nathan, continua invece a incontrare i figli nella casa famiglia, portando giochi e trascorrendo con loro momenti di visita autorizzata.

La vicenda ha raggiunto anche Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di essere rimasta colpita dalle decisioni dei magistrati, sostenendo che un provvedimento di questo tipo potrebbe provocare un trauma ai bambini. La premier ha riferito di aver parlato con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha disposto l’invio di ispettori ministeriali per verificare quanto accaduto.