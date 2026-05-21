Roland Garros, polemica sul sorteggio di Sinner e Djokovic tra accuse di favoritismi sui social

Jannik Sinner debutta contro Tabur e trova un tabellone più agevole, mentre Novak Djokovic rischia un percorso pieno di ostacoli già dai primi turni al Roland Garros con sfide delicate contro specialisti della terra rossa.

Il sorteggio del Roland Garros ha acceso subito il dibattito tra gli appassionati di tennis, soprattutto sui social network. Molti tifosi di Novak Djokovic contestano il tabellone uscito a Parigi, convinti che il percorso di Jannik Sinner verso le fasi finali sia nettamente più semplice rispetto a quello riservato al campione serbo.

Su X, nelle ore successive agli accoppiamenti ufficiali, numerosi utenti hanno parlato apertamente di un sorteggio favorevole al numero uno azzurro e molto più complicato per Djokovic. Il serbo, infatti, potrebbe affrontare fin dall’inizio avversari particolarmente insidiosi sulla terra battuta.

All’esordio Djokovic troverà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore dotato di un servizio molto pesante. In seguito potrebbero arrivare Valentin Royer e il brasiliano Joao Fonseca, uno dei giovani più attesi del circuito. Dagli ottavi in avanti il livello salirebbe ulteriormente con Casper Ruud, Alex De Minaur e Alexander Zverev possibile rivale in semifinale.

Più morbido, almeno sulla carta, il cammino di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino inizierà contro il francese Clement Tabur e nei primi turni potrebbe affrontare Jacob Fearnley oppure Juan Manuel Cerundolo. Al terzo turno l’avversario più probabile è Corentin Moutet, testa di serie numero 30.

Nella parte alta del tabellone compare anche Luciano Darderi, possibile avversario di Sinner agli ottavi in un derby italiano. Presente nella stessa sezione anche Matteo Berrettini, chiamato al debutto contro Marton Fucsovics. In caso di doppio successo, Berrettini potrebbe sfidare proprio Darderi per un posto negli ottavi.

Guardando ai quarti di finale, Sinner potrebbe incrociare Ben Shelton oppure Alexander Bublik, mentre appare più lontana l’ipotesi Frances Tiafoe. In semifinale, invece, gli avversari più accreditati restano Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.

Le differenze tra i due percorsi hanno alimentato polemiche e sospetti online, con tanti sostenitori di Djokovic convinti che il tabellone abbia sorriso soprattutto all’azzurro. Sul campo, però, sarà il torneo a stabilire se le previsioni della vigilia avranno davvero un peso.