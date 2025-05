Roland Garros 2025: tutto sul sorteggio e sul cammino di Jannik Sinner

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo. Oggi, giovedì 22 maggio, andrà in scena il sorteggio ufficiale del torneo parigino, dando forma al tabellone dello Slam sulla terra rossa. C’è grande attesa per conoscere il percorso degli italiani, in particolare Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che puntano a confermare l’ottimo stato di forma visto agli Internazionali d’Italia.

Dove vedere il sorteggio e cosa aspettarsi da Sinner

La cerimonia del sorteggio sarà trasmessa in diretta su Discovery+ per gli abbonati, ma anche in chiaro sul canale YouTube ufficiale del Roland Garros. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi azzurri, curiosi di scoprire quali saranno gli ostacoli sul cammino di Sinner, attuale numero 1 del mondo.

Reduce dalla finale persa a Roma, l’altoatesino volerà a Parigi con l’obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando fu eliminato in semifinale proprio da Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo. Essendo la testa di serie numero 1, Jannik affronterà nei primi due turni avversari non compresi tra le teste di serie, sulla carta più abbordabili.

Il possibile cammino di Sinner: chi può incontrare

A partire dal terzo turno, Sinner potrebbe trovarsi di fronte giocatori classificati tra le teste di serie dalla 25 alla 32. Tra questi: Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov, Alexei Popyrin, Alejandro Davidovich Fokina, Brandon Nakashima, Giovanni Mpetshi Perricard.

Negli ottavi di finale, il rischio si alza con possibili incroci contro Ben Shelton, Arthur Fils, Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov. Ai quarti, il tabellone potrebbe offrire una sfida di altissimo livello contro Novak Djokovic, Casper Ruud, Jack Draper o Lorenzo Musetti.

Guardando oltre, in semifinale l'azzurro potrebbe incrociare Alexander Zverev o Taylor Fritz, mentre una possibile finale sognata dai tifosi vedrebbe il duello contro Carlos Alcaraz, posizionato nella parte opposta del tabellone.