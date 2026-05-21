Roland Garros, protesta dei tennisti sui premi e sorteggio favorevole per Sinner a Parigi

Sinner debutta al Roland Garros contro Tabur mentre i tennisti riducono le interviste per protestare sui premi. I giocatori chiedono una quota più alta degli incassi degli Slam e puntano il dito contro i compensi fermi.

Alla vigilia del Roland Garros scoppia la contestazione dei giocatori sul tema dei montepremi. I tennisti hanno deciso di ridurre a 15 minuti il tempo destinato alle interviste durante il media day in programma il 22 maggio, una scelta simbolica che richiama la percentuale degli introiti degli Slam destinata oggi ai premi in denaro.

Gli atleti chiedono che la quota salga fino al 22%, sostenendo che negli ultimi anni gli incassi dei quattro tornei più importanti del circuito siano aumentati molto più rapidamente rispetto ai compensi distribuiti ai partecipanti. La questione riguarda soprattutto chi occupa le posizioni intermedie e basse del ranking mondiale, con richieste che toccano anche assistenza sanitaria e tutele previdenziali.

La direttrice del torneo Amélie Mauresmo ha escluso ulteriori aumenti per questa edizione, ricordando che il montepremi è già stato ritoccato rispetto al 2025. Nelle prossime ore gli organizzatori incontreranno i rappresentanti dei migliori giocatori del circuito, ma al momento non si intravedono aperture concrete.

Nel frattempo il sorteggio ha delineato il percorso dei protagonisti del torneo parigino. Jannik Sinner partirà contro il francese Clément Tabur, numero 165 del ranking Atp. Il primo avversario testa di serie potrebbe essere Corentin Moutet, mentre negli ottavi è possibile una sfida tutta italiana con Luciano Darderi.

Il cammino dell’azzurro potrebbe proseguire nei quarti contro Ben Shelton, con Daniil Medvedev o Felix Auger-Aliassime possibili rivali in semifinale. Nella parte opposta del tabellone c’è Novak Djokovic, atteso all’esordio dal francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il serbo potrebbe ritrovare Alexander Zverev in semifinale.

Tra gli altri italiani in gara, Matteo Berrettini affronterà Márton Fucsovics al primo turno, Matteo Arnaldi giocherà contro Tallon Griekspoor e Luciano Darderi sfiderà Sebastian Ofner. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego debutteranno invece contro un qualificato, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con Quentin Halys.

Nel torneo femminile, Jasmine Paolini inizierà il suo percorso contro l’ucraina Dayana Yastremska. Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata, mentre Lucia Bronzetti dovrà ancora conquistare l’accesso al tabellone principale.

Nel singolare donne saranno presenti tutte le migliori otto giocatrici del ranking mondiale. Aryna Sabalenka punta al primo successo a Parigi e potrebbe incrociare Jessica Pegula nei quarti. Coco Gauff è nella stessa zona di Amanda Anisimova, mentre Iga Swiatek potrebbe trovare Elina Svitolina. Nella parte bassa del tabellone possibile sfida tra Elena Rybakina e Mirra Andreeva.