Eurovision 2026, Sal Da Vinci porta un matrimonio sul palco con Francesca Tocca in abito da sposa

Sal Da Vinci porterà all’Eurovision una finta cerimonia nuziale sulle note di Per sempre sì. Sul palco di Vienna salirà anche Francesca Tocca in abito da sposa, tra coreografie teatrali e cambi di scena.

Sal Da Vinci prepara uno show fuori dagli schemi per il suo debutto all’Eurovision. Dopo il successo ottenuto negli ultimi mesi tra concerti, social e la partecipazione a Sanremo, il cantante napoletano ha scelto di trasformare “Per sempre sì” in una vera rappresentazione teatrale con atmosfere da matrimonio.

L’esibizione andrà in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna e sarà costruita come un racconto diviso in quattro momenti. L’idea richiama il legame storico della famiglia Da Vinci con il teatro di Eduardo De Filippo, mescolando musica, scenografia e danza in una performance pensata per lasciare il segno.

Le prime immagini diffuse dai canali ufficiali dell’Eurovision mostrano una coreografia curata da Marcello Sacchetta. La scena iniziale raffigura uno sposo impegnato nella scelta dell’abito insieme ai testimoni, mentre Sal Da Vinci compare vestito completamente di bianco.

Successivamente l’atmosfera cambia e il palco si trasforma in una grande sala da ballo. Dall’alto scende un lampadario e fa il suo ingresso Francesca Tocca, che attraversa la passerella indossando un abito da sposa come se stesse percorrendo la navata di una chiesa.

Nel finale sarà proprio Sal Da Vinci a celebrare simbolicamente le nozze davanti al pubblico dell’arena viennese. Secondo alcune indiscrezioni circolate tra gli addetti ai lavori presenti alle prove, la performance avrebbe già raccolto commenti molto positivi.

Sui social i fan stanno reagendo con entusiasmo alle anticipazioni dello spettacolo. Tra i messaggi più condivisi c’è chi parla di possibile piazzamento nella top 5 e chi definisce l’esibizione una delle più originali viste negli ultimi anni all’Eurovision.

L’attesa cresce in vista della semifinale del 12 maggio, mentre “Per sempre sì” continua a circolare online e nelle piazze, accompagnando il lancio europeo di Sal Da Vinci.