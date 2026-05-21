Artem Tkachuk libero dopo l'arresto a Rho, processo a luglio per danneggiamenti e minacce

Artem Tkachuk è stato rimesso in libertà dopo l’arresto a Rho per il danneggiamento di quattro auto. L’attore di Mare Fuori avrebbe insultato e minacciato gli agenti intervenuti durante la notte nel Milanese.

Artem Tkachuk, attore italo-ucraino noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie Mare Fuori, è tornato libero dopo l’arresto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Rho, in provincia di Milano. Il 25enne era stato fermato dalla Polizia con l’accusa di aver partecipato al danneggiamento di quattro auto parcheggiate lungo via Molino Prepositurale.

La giudice Amelia Managò, durante l’udienza per direttissima celebrata al Tribunale di Milano, ha convalidato l’arresto ma ha deciso di non applicare misure cautelari. La Procura aveva chiesto l’obbligo di firma, richiesta respinta dal giudice. Tkachuk, assistito dall’avvocata Alessia Pontenani, dovrà comparire in aula il prossimo 23 luglio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’intervento delle Volanti del Commissariato di Rho è scattato intorno alle 3 del mattino dopo diverse segnalazioni dei residenti. Sul posto gli agenti hanno trovato il giovane attore insieme ad altri tre ragazzi di 18, 22 e 26 anni.

Stando agli atti depositati dalla Polizia, Tkachuk avrebbe reagito con insulti e minacce nei confronti degli agenti intervenuti. Tra le frasi riportate nel verbale ci sarebbe anche “Con i miei soldi vi compro tutti”. Oltre al reato di danneggiamento aggravato, contestato per l’arresto, il 25enne è stato denunciato a piede libero anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Gli altri tre giovani presenti con lui non avrebbero avuto lo stesso comportamento nei confronti delle forze dell’ordine. Proprio la reazione avuta dall’attore all’arrivo della Polizia avrebbe aggravato la sua posizione durante gli accertamenti eseguiti nelle ore successive.