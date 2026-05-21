Artem Tkachuk arrestato a Rho, l'attore di Mare Fuori accusato di danneggiamenti alle auto

Artem Tkachuk è stato arrestato a Rho dopo aver danneggiato alcune auto in sosta insieme ad altri tre giovani. L’attore di Mare Fuori avrebbe anche insultato e minacciato gli agenti intervenuti durante il fermo notturno.

Notte agitata nell’hinterland milanese per Artem Tkachuk, il 25enne attore conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Pino ’o pazzo nella serie Rai Mare Fuori. Il giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato a Rho insieme ad altri tre ragazzi dopo una serie di danneggiamenti contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada.

L’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 3 in via Molino Prepositurale, dopo diverse chiamate arrivate dai residenti della zona. Sul posto le Volanti del Commissariato di Rho hanno individuato Tkachuk in compagnia di tre amici di 18, 22 e 26 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira quattro automobili in sosta provocando ammaccature alla carrozzeria e distruggendo gli specchietti retrovisori con calci e pugni. I danni alle vetture sono stati accertati dagli stessi agenti intervenuti sul posto.

Durante le operazioni di controllo, l’attore avrebbe reagito con insulti e minacce rivolte ai poliziotti, comportamento che ha aggravato la sua posizione rispetto agli altri ragazzi coinvolti nella vicenda.

Per tutti e quattro è scattato l’arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso. Nei confronti di Tkachuk è stata inoltre presentata una denuncia per minacce a pubblico ufficiale dopo quanto accaduto durante il fermo.