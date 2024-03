Antonio Orefice e Artem Tkachuk: I Fratm di Pechino Express 2024

Antonio Orefice e Artem Tkachuk, noti come I Fratm, partecipano a Pechino Express 2024. Antonio Orefice, attore noto per il suo ruolo in Mare Fuori, e Artem Tkachuk, anch'egli attore, formano la coppia dei Fratm nella nuova edizione di Pechino Express, il reality show di Sky. La competizione, che ha preso il via il 7 marzo 2024, vede otto coppie di concorrenti affrontare un viaggio avventuroso attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Il percorso, denominato La Rotta del Dragone, si estende per oltre 5000 chilometri e mette alla prova lo spirito di adattamento dei partecipanti, che dispongono di un budget limitato di 1 euro al giorno e devono cercare ospitalità presso le popolazioni locali. La finale è prevista per il 9 maggio 2024, e la coppia vincitrice destinerà il premio a sostegno di una ONG operante nei paesi visitati.

Orefice e Tkachuk, entrambi protagonisti della serie Mare Fuori, hanno espresso un forte legame fraterno, rafforzato dall'esperienza condivisa nel programma. La partecipazione a Pechino Express rappresenta per loro un nuovo impegno televisivo dopo il successo ottenuto con la serie.

La nuova edizione di Pechino Express è trasmessa in esclusiva su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW, con un appuntamento settimanale ogni giovedì alle ore 21.15.