Elodie incanta Cannes, sul red carpet con un abito Prada ispirato a Kate Moss

Elodie sfila a Cannes con un abito ispirato agli anni Novanta e conquista il red carpet del Festival. La cantante italiana ha scelto un look Prada realizzato con un tessuto originale conservato negli archivi della maison.

Elodie è stata tra le protagoniste della serata al Festival di Cannes, dove ha preso parte alla première di “La bataille De Gaulle: L’age de fer” di Antonin Baudry, presentato fuori concorso durante la 79esima edizione della rassegna cinematografica francese.

La cantante italiana ha sfilato sulla Croisette in qualità di testimonial di L’Oréal, attirando l’attenzione dei fotografi con un look elegante dal gusto rétro. Per l’evento ha scelto un abito firmato Prada Atelier, realizzato in jacquard di seta color champagne con decorazioni in rilievo che richiamano foglie e rami.

Il vestito prende ispirazione da un modello indossato da Kate Moss durante una sfilata della collezione primavera-estate 1997 della maison. Prada ha recuperato per l’occasione il tessuto originale custodito nei propri archivi, reinterpretandolo in chiave contemporanea.

A completare lo stile scelto da Elodie è stata l’acconciatura, pensata per richiamare le grandi attrici del cinema classico. La cantante ha optato per uno sleek bob con riga laterale e punte rivolte verso l’esterno, dettaglio che ha rafforzato l’effetto da diva d’altri tempi.

La presenza a Cannes arriva dopo alcuni giorni di vacanza in Giappone trascorsi insieme a Franceska Nuredini. Tornata in Europa, Elodie ha subito conquistato uno dei red carpet più seguiti del panorama internazionale.