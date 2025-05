Elodie incanta Cannes 2025: debutto da attrice con look rétro sul red carpet

A un anno dal suo primo red carpet sulla Croisette, Elodie torna a Cannes e lo fa in grande stile, da protagonista. Il Festival del 2025 segna il suo debutto ufficiale come attrice, con la partecipazione all’unico film italiano in concorso: "Fuori" di Mario Martone. Eleganza senza tempo per il primo red carpet da attrice Sulla passerella della première, Elodie ha sfoggiato un abito a colonna in raso opaco nero, semplice e raffinato. Il look

Video Elodie incanta Cannes sul red carpet di Fuori: eleganza e emozione per il debutto con Martone

